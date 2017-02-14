После проверки полигона в Турлатове возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 14 февраля,
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатово размещали концентрированную серную кислоту, относящуюся ко второму классу опасности. Она вызывает деградацию почвы, при которой она не может выполнять свои экологические функции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, полигон в Турлатове