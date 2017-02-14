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11:54, 14 февраля 2017 809
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После проверки полигона в Турлатове возбудили уголовное дело

После проверки полигона в Турлатове возбудили уголовное дело

После проверки полигона в Турлатове возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил сайт следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатово размещали концентрированную серную кислоту, относящуюся ко второму классу опасности. Она вызывает деградацию почвы, при которой она не может выполнять свои экологические функции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, полигон в Турлатове требовали закрыть активисты ОНФ. Сюжет о свалке опасных отходов снял телеканал «Царьград».


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