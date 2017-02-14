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16:31, 14 февраля 2017 448
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На Солотчинском мосту столкнулись «Лифан» и «Нива» 1

На Солотчинском мосту столкнулись «Лифан» и «Нива»

На Солотчинском мосту столкнулись Lifan и «Нива». Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По данным пользователей, к месту ДТП едет скорая помощь.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

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