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12:56, 13 февраля 2017 455
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Захар Прилепин стал политруком батальона в ДНР

Захар Прилепин стал политруком батальона в ДНР

Захар Прилепин стал политруком батальона спецназа по работе с личным составом в ДНР. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Прилетин рассказал, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. По инициативе писателя уже создали подразделение.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.

Писатель отметил, что его не смущает перспектива взять в руки оружие.

«Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем. Тут есть некоторая сложность. Я ее даже скрывать не буду. Все-таки непосредственно управлением подразделений я занимался, страшно сказать, 20 лет назад. Поэтому какие-то вещи надо в голове просто реанимировать. И я этим стремительно занимаюсь», — подчеркнул Прилепин.

Захар Прилепин с 2015 года является советником главы ДНР Александра Захарченко. В частности, он занимался доставкой гуманитарной помощи на восток Украины.

В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане.


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