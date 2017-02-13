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17:56, 13 февраля 2017 143
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За январь минимальный продуктовый набор в Рязанской области подорожал на 0,9%

За январь минимальный продуктовый набор в Рязанской области подорожал на 0,9%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Рязанской области в январе составила 3 270 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он подорожал на 0,9%. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей ЦФО оказался подмосковный набор — 3 817 рублей, самым дешевым — в Курской: 3 тысячи 069 рублей. В среднем по округу показатель составил 3 826 рублей, по России — 3 726 рублей.

В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО, кроме Курской области (минус 0,5%). Наиболее значительное повышение цен зафиксировали в Ярославской области — на 1,9%. В целом в округе набор подорожал на 1,1%, в стране — на 1%.


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6 дней назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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