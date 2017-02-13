Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 13 февраля 2017 877
 0    0

Снимок с убийством посла России стал фотографией года World Press Photo

Снимок с убийством посла России стал фотографией года World Press Photo

Снимок с убийством посла России Андрея Карлова победил в конкурсе World Press Photo. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Газета.ru».

Фотографию сделал сотрудник Associated Press Бурхан Озбилиджи. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок «невероятно жесткой новостной фотографией».

«Это было очень опасно — фотографировать убийцу сразу после выстрелов. Меня бросало то в жар, то в холод. Но в то же время я понимал, что это исторический момент и его очень важно запечатлеть», — рассказал после вручения награды победитель конкурса.

Озбилиджи занимается фотографией уже около 30 лет.

Всего на конкурсе рассматривали более 80 тысяч фотографий, сделанных примерно пятью тысячами профессионалов из 125 стран.

Напомним, российского посла застрелили на открытии фотовыставки в Анкаре 19 декабря. Нападение совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ (его ликвидировали местные силы безопасности). Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

Фото Associated Press


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:29, 14 февраля 2017
Вступил в силу приговор в отношении осужденного за интимную переписку с малолетней рязанкой
10:10, 14 февраля 2017
В аварии на Московском шоссе пострадала девушка
9:55, 14 февраля 2017
Комиссия по слушаниям поддержала строительство заправки на Московском шоссе
9:52, 14 февраля 2017
За пьяную езду на тракторе рязанца приговорили к обязательным работам
9:43, 14 февраля 2017
Мэрия разрешила построить еще одну высотку на месте Рязсельмаша
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 268
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 21 408
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 765
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 16 676
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 046
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум