Снимок с убийством посла России стал фотографией года World Press Photo

Снимок с убийством посла России Андрея Карлова победил в конкурсе World Press Photo. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «
Фотографию сделал сотрудник Associated Press Бурхан Озбилиджи. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок «невероятно жесткой новостной фотографией».
«Это было очень опасно — фотографировать убийцу сразу после выстрелов. Меня бросало то в жар, то в холод. Но в то же время я понимал, что это исторический момент и его очень важно запечатлеть», — рассказал после вручения награды победитель конкурса.
Озбилиджи занимается фотографией уже около 30 лет.
Всего на конкурсе рассматривали более 80 тысяч фотографий, сделанных примерно пятью тысячами профессионалов из 125 стран.
Напомним, российского посла
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