Рязанцы стали участниками первой акции «Все на каток!». Фото

Рязанцы стали участника акции «Все на каток!», которая впервые прошла в пятницу, 10 февраля, на льду спортивного комплекса «Локомотив». Об этом сообщили на
Несколько сотен жителей областного центра встали на коньки и смогли воспользоваться советами по технике катания от инструкторов Дворца спорта «Олимпийский» в рамках неформальных мастер-классов.
Кроме того, на катке организовали буфет с горячим чаем и выпечкой.
В следующую пятницу, 17 февраля, при условии минусовой температуры акция «Все на каток!» продолжится на катке СК «Локомотив».