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12:33, 11 февраля 2017 341
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Рязанцы стали участниками первой акции «Все на каток!». Фото

Рязанцы стали участниками первой акции «Все на каток!». Фото

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы стали участника акции «Все на каток!», которая впервые прошла в пятницу, 10 февраля, на льду спортивного комплекса «Локомотив». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Несколько сотен жителей областного центра встали на коньки и смогли воспользоваться советами по технике катания от инструкторов Дворца спорта «Олимпийский» в рамках неформальных мастер-классов.

Кроме того, на катке организовали буфет с горячим чаем и выпечкой.

В следующую пятницу, 17 февраля, при условии минусовой температуры акция «Все на каток!» продолжится на катке СК «Локомотив».


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