Рязанец получил более двух лет тюрьмы за кражу батарей

Рязанец получил два 2,3 года тюрьмы за кражу с проникновением. Об этом сообщила
Установлено, что в середине ноября 2016 года нарушитель проходил мимо многоквартирного дома в Кадоме и решил совершить кражу. Он вскрыл дверь квартиры, в которой никто не проживал, похитил оттуда отопительные батареи и скрылся с места преступления.
«Тем самым он причинил собственнику квартиры имущественный ущерб», — говорится в сообщении.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.