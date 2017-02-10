Губернатором Рязанской области может стать рыбновец Александр Чепик. Об этом сообщили на сайте «
В настоящий момент Чепик занимает пост заместителя председателя правительства Бурятии по экономике.
Также известно, что кандидат родился 13 июля 1974 года в городе Рыбное Рязанской области, где учился, жил и работал до 2001 года. После этого он переехал в Московскую область, а затем, в 2007 году, в Бурятию, где сразу же занял пост заместителя председателя правительства по экономике.
Напомним, ранее СМИ