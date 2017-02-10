Рязанцы заявили главе МЧС об удовлетворенности его подчиненными

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что рязанцы довольны работой его ведомства.
«Я сегодня пообщался с жителями Рязанской области, — рассказал он журналистам в пятницу, 10 февраля. — Они очень позитивно оценивают деятельность пожарно-спасательных подразделений, поддерживают развитие добровольной пожарной охраны и всех тех планов и программ, которые реализуются на территории Рязанской области».
По словам Пучкова, министерство и региональные власти создают «новую комплексную систему безопасности жизнедеятельности населения, которая прикрывает и города, и отдаленные сельские поселения».
«Здесь реализуются новые технологические темы по развитию телефонов экстренных оперативных вызовов и системы АПК „Безопасный город“», — добавил глава МЧС.
Напомним, Пучков