В Рязанской области создадут гастрономическую карту региона

В Рязанской области создадут гастрономическую карту. Об этом сообщили на
Проект «Гастрономическая карта Рязанской области» стартовал в среду, 6 декабря. Первым участником стал Шиловский район.
Проект создан для развития внутреннего и въездного туризма, популяризации гастрономического потенциала области. В Рязани создадут карту, на которой обозначат уникальные продукты питания, которые производятся на территории региона, интересные блюда и традиции локальной кухни, места, где эти блюда можно попробовать.
В Шиловском районе команда проекта посетила школу сыроделов и сыроварню «Сырная деревня», «Сельское грибное хозяйство» в Инякино и частный дом в селе Тимошкино, в котором показали способы приготовления старорусских блюд.