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19:29, 9 декабря 2017 160
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В Рязанской области создадут гастрономическую карту региона

В Рязанской области создадут гастрономическую карту региона

В Рязанской области создадут гастрономическую карту. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Проект «Гастрономическая карта Рязанской области» стартовал в среду, 6 декабря. Первым участником стал Шиловский район.

Проект создан для развития внутреннего и въездного туризма, популяризации гастрономического потенциала области. В Рязани создадут карту, на которой обозначат уникальные продукты питания, которые производятся на территории региона, интересные блюда и традиции локальной кухни, места, где эти блюда можно попробовать.

В Шиловском районе команда проекта посетила школу сыроделов и сыроварню «Сырная деревня», «Сельское грибное хозяйство» в Инякино и частный дом в селе Тимошкино, в котором показали способы приготовления старорусских блюд.


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