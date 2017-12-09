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12:19, 9 декабря 2017 1 640
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На улице Гагарина начался пожар

На улице Гагарина начался пожар

Утром в субботу, 9 декабря, на улице Гагарина в Рязани начался пожар. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Рязань».

Загорелась квартира в доме №42.

Дозвониться в МЧС и получить комменатрии пока не удалось.

Фото из группы «Рязань»


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