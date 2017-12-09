На улице Гагарина начался пожар

Утром в субботу, 9 декабря, на улице Гагарина в Рязани начался пожар. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «
Загорелась квартира в доме №42.
Дозвониться в МЧС и получить комменатрии пока не удалось.
Фото из группы «Рязань»
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Утром в субботу, 9 декабря, на улице Гагарина в Рязани начался пожар. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «
Загорелась квартира в доме №42.
Дозвониться в МЧС и получить комменатрии пока не удалось.
Фото из группы «Рязань»
© RZN.info
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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.