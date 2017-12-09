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18:46, 9 декабря 2017 824
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Из Рязани в Калифорнию. Рязанский предприниматель построил успешный бизнес в США

Из Рязани в Калифорнию. Рязанский предприниматель построил успешный бизнес в США

Из Рязани в Калифорнию. Рязанский предприниматель построил успешный бизнес в США. Дмитрий Попов начал бизнес со сборки компьютеров и видеокарт, передает «РБК».

История его компании началась с ограбления офиса дизайн-студии предпринимателя. Попов решил собрать из имеющихся в продаже комплектующих компьютеры, не уступающие продукции компании Apple. В итоге он создал компьютер, не уступавший по производительности американской компании. Мужчина хотел назвать его «Русский мак», но остановился на названии Bizon.

В 2014 году, когда спрос на стационарные компьютеры упал, Попов разработал внешнюю видеокарту Bizon Box. Ее собирали вручную в офисе, команда из 10 человек изготавливала по 50 устройств в месяц стоимостью 700 долларов каждое.

Позже у фирмы появились клиенты за границей, а в 2015 году Попов вместе с семьей переехал в Майами.

В 2016 году выручка компании составила два миллиона долларов, прибыль — 70 тысяч долларов, почти в три раза больше, чем годом ранее.

В 2017 году компания занялась сборкой ферм для майнинга криптовалюты.

Фото со страницы Дмитрий Попова «ВКонтакте»


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