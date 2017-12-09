Из Рязани в Калифорнию. Рязанский предприниматель построил успешный бизнес в США. Дмитрий Попов начал бизнес со сборки компьютеров и видеокарт, передает «
История его компании началась с ограбления офиса дизайн-студии предпринимателя. Попов решил собрать из имеющихся в продаже комплектующих компьютеры, не уступающие продукции компании Apple. В итоге он создал компьютер, не уступавший по производительности американской компании. Мужчина хотел назвать его «Русский мак», но остановился на названии Bizon.
В 2014 году, когда спрос на стационарные компьютеры упал, Попов разработал внешнюю видеокарту Bizon Box. Ее собирали вручную в офисе, команда из 10 человек изготавливала по 50 устройств в месяц стоимостью 700 долларов каждое.
Позже у фирмы появились клиенты за границей, а в 2015 году Попов вместе с семьей переехал в Майами.
В 2016 году выручка компании составила два миллиона долларов, прибыль — 70 тысяч долларов, почти в три раза больше, чем годом ранее.
В 2017 году компания занялась сборкой ферм для майнинга криптовалюты.
Фото со страницы Дмитрий Попова «