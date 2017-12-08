В Рязани 72 работодателя повысили зарплату сотрудникам

Межведомственная комиссия по укреплению финансовой дисциплины отчиталась о работе за 11 месяцев этого года. Об этом сообщил
Отмечается, что по рекомендации комиссии 72 работодателя повысили заработную плату. Из 144 заслушанных на комиссии организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального уровня, 42 — заявили о неполной занятости сотрудников.
За январь-ноябрь этого года 195 организаций (37,5% от общего количества приглашенных должников) полностью или частично погасили задолженность по зарплате.
За тот же период заключены трудовые договоры с 7 112 наемными работниками, которые до этого трудились без оформления.