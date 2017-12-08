В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В среду, 6 декабря, в Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка. Он появился на втором этаже отделения банка, расположенного по адресу Первомайский проспект, 18.
МФЦ открыли в рамках работы с представителями малого и среднего бизнеса, а также обслуживания физических лиц. «Здесь можно получить весь комплекс услуг, по сути, экономя время, экономишь деньги», — отметил зампред правительства Олег Булеков.
«Центр развития бизнеса прежде всего ориентирован на малый бизнес, частных предпринимателей. Это крупнейшая площадка для бизнеса в регионе. Более семи тысяч компаний малого бизнеса являются клиентами Сбербанка. Это почти четвертая часть организации малого бизнеса нашего региона», — рассказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов.
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