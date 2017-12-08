В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В среду, 6 декабря, в Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка. Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Теперь клиенты регионального отделения банка могут в одном месте получить нужные продукты и услуги — в комфортной обстановке и без дополнительных временных затрат. Так, предприниматели, зарегистрировав свой бизнес в Центре оказания услуг МФЦ в офисе Сбербанка, смогут здесь же открыть расчетный счет и подключить услуги, необходимые его бизнесу. Теперь открыть счет и обслуживаться в Сбербанке можно бесплатно с Пакетом услуг «Легкий старт».

«Центр развития бизнеса прежде всего ориентирован на малый бизнес, частных предпринимателей. Это крупнейшая площадка для бизнеса в регионе. Более семи тысяч компаний малого бизнеса являются клиентами Сбербанка. Это почти четвертая часть организации малого бизнеса нашего региона», — рассказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов.

По его словам, сейчас номер расчетного счета в Сбербанке предприниматель может получить практически моментально — в течение пяти минут, а процедура открытия расчётного счета сократилась до часа.

Вносить и снимать деньги можно через любой банкомат

Вносить и снимать деньги с расчетного счета можно через любой банкомат. Для этого стоит подключить бесплатную услугу самоинкассации для взноса наличных денежных средств и выпустить бизнес карту для снятия и взноса наличных денег с расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание позволяет проводить платежи без выходных.

«Каждый месяц почти 700 предпринимателей начинают свой бизнес в Рязанской области и каждый второй выбирает своим партнером Сбербанк, открывая счет. Банк готов обслуживать гораздо больше компаний — это позволяют и площади, и внедрение самых современных технологий, и высокая квалификация сотрудников», — отметил Сергей Фролов.

Они также добавил, что офис, в котором открыли МФЦ, уникален и тем, что в нем индивидуально обслуживаются частные клиенты по программе «Сбербанк Премьер». Поэтому предприниматель может обслуживаться в Центре и как частное лицо.

В числе услуг, которые предоставляет Сбербанк предпринимателям банковские гарантии, а также получение кредита на исполнение контракта или на погашение текущих затрат.

Предпринимателям, которым нужны займы, предоставят кредиты без залогов, с конкурентоспособными процентными ставками и без комиссий за выдачу, а также с возможностью досрочного погашения кредита.

Растет и количество организаций, которые выбирают эквайринг Сбербанка. Эти технологии поддерживают самые современные формы платежей, в том числе бесконтактную оплату.

Центр оказания услуг для предпринимателей расположен по адресу Первомайский проспект, 18.