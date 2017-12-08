«Северная компания» рассказала об открывающихся магазинах в спальных районах Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
«Северная компания», один из крупнейших застройщиков города, назвала важной задачей обеспечение новостроек магазинами, сферой услуг и прочей удобной для жизни инфраструктурой. Пресс-служба компании рассказала об открытии торговых и сервисных предприятий в новых домах.
«В поселке Семчино, в недавно заселенном доме пятой очереди ЖК „Юный“ уже работает супермаркет „Пятерочка“, открываются сервисные пункты, магазины промышленных и хозяйственных товаров… На въезде в эко-район „Северный“ в Дашково-Песочне быстро идет строительство двухэтажного торгового центра, который начнет работу в 2018 году. В нем появятся супермаркет, аптека и магазин бытовой химии», — сообщается в пресс-релизе.