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11:18, 8 декабря 2017 369

«Северная компания» рассказала об открывающихся магазинах в спальных районах Рязани 1

«Северная компания» рассказала об открывающихся магазинах в спальных районах Рязани

«Северная компания», один из крупнейших застройщиков города, назвала важной задачей обеспечение новостроек магазинами, сферой услуг и прочей удобной для жизни инфраструктурой. Пресс-служба компании рассказала об открытии торговых и сервисных предприятий в новых домах.

«В поселке Семчино, в недавно заселенном доме пятой очереди ЖК „Юный“ уже работает супермаркет „Пятерочка“, открываются сервисные пункты, магазины промышленных и хозяйственных товаров… На въезде в эко-район „Северный“ в Дашково-Песочне быстро идет строительство двухэтажного торгового центра, который начнет работу в 2018 году. В нем появятся супермаркет, аптека и магазин бытовой химии», — сообщается в пресс-релизе.


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