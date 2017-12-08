Рязанским предпринимателям предложили войти в реестр экспортеров области

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил предпринимателей, заинтересованных в расширении рынков сбыта и развитии бизнеса, войти в список экспортеров области и получить комплексную поддержку по ведению внешнеэкономической деятельности.
В список услуг, оказываемых Центром экспортно ориентированным предприятиям Рязанской области, входит финансирование части затрат на участие в международных выставках за рубежом и в России, поддержка по вопросам сертификации продукции и защиты прав интеллектуальной собственности, поиск бизнес-партнеров и организация переговоров в рамках бизнес-миссий в зарубежные страны, создание и перевод на иностранные языки сайтов и презентационных материалов и другое.
Для повышения квалификации начинающих и действующих экспортеров Центр проводит обучающие мероприятия в очном формате по программе Образовательного проекта Российского экспортного центра по тематике полного цикла экспортного проекта: от маркетинга до логистики.
Рязанский ЦПЭ также является точкой присутствия в АО «РЭЦ» регионе и предоставляет услуги по сопровождению компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с Группой РЭЦ, в том числе по вопросам поиска бизнес-партнеров, сертификации, логистики, таможенного администрирования, страховой и кредитно-гарантийной поддержки.
Рязанцам, которые решили включить свою компанию в список экспортеров Рязанской области и получить услуги Рязанского Центра поддержки экспорта, необходимо заполнить анкету экспортера в Google Форме.