Рязанцы пожаловались на скользкие дороги Кремля

В среду, 7 декабря, рязанцы в соцсетях пожаловались на состояние тротуарных дорожек в центре города от Соборной площади до Глебова моста. Об этом сообщили в сюжете телекомпании «
В сообщении отметили, что по парку ежедневно гуляют жители города, и им приходится сталкиваться со скользкими тротуарами и снежными завалами. «Городские службы посыпают дорожки песком и солью, это не помогает», — комментирует ситуацию один из рязанцев — «снег чистят, но не целиком, а местами».
«На выходных мы буквально тонули в воде, и сейчас все обледенело. Теперь это очень трудно убрать», прокомментировала ситуацию руководитель проекта «Рязань туристическая» Ксения Паначева.
Корреспондент RZN.info запечатлел дороги Рязанского Кремля.