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19:30, 7 декабря 2017 751

В «Барсе на Московском» прошла выставка-дегустация молочных продуктов 1

В «Барсе на Московском» прошла выставка-дегустация молочных продуктов

В среду, 7 декабря, в супермаркете «Барс на Московском» прошла выставка-дегустация молочных продуктов рязанских компаний «Два чабана» и «Вежливые продукты». Ассортимент был представлен линейкой йогуртов, молока, сметаны, сыров и другой молочной продукции. «Региональным производителям необходима помощь в реализации, особенно в торговых сетях», — отметил председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов.

Обе компании появились на рынке относительно недавно и используют в качестве сырья рязанское фермерское молоко без добавок и примесей. «Наша продукция такая, какой она должна быть. Жаль, что это сейчас является уникальностью», — добавил гендиректор «Вежливых продуктов» Роман Шарафеддин.

«Мы не гонимся за высокой ценой, нам важнее качество, — сказал гендиректор компании „Два чабана“ Олег Просолупов — чтобы покупатель ценил и выбирал нашу, рязанскую продукцию».

Покупатели, попробовав йогурты, отметили «вкус из детства». «Все натуральное, вкусное и домашнее», — прокомментировала одна из покупательниц.

Напомним, что проведение презентации региональной продукции совместно с компанией «Барс-Ритейл», входящей в ФПК «Инвест», в этом году развивается в рамках программы министерства экономики региона. Благодаря ей, потребители смогли попробовать и оценить качество продуктов рязанских производителей и сделать выбор в пользу лучшего.


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