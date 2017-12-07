В «Барсе на Московском» прошла выставка-дегустация молочных продуктов

В среду, 7 декабря, в супермаркете «
Обе компании появились на рынке относительно недавно и используют в качестве сырья рязанское фермерское молоко без добавок и примесей. «Наша продукция такая, какой она должна быть. Жаль, что это сейчас является уникальностью», — добавил гендиректор «Вежливых продуктов» Роман Шарафеддин.
«Мы не гонимся за высокой ценой, нам важнее качество, — сказал гендиректор компании „Два чабана“ Олег Просолупов — чтобы покупатель ценил и выбирал нашу, рязанскую продукцию».
Покупатели, попробовав йогурты, отметили «вкус из детства». «Все натуральное, вкусное и домашнее», — прокомментировала одна из покупательниц.
Напомним, что проведение презентации региональной продукции совместно с компанией «Барс-Ритейл», входящей в ФПК «