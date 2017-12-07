На участке улицы Горького запретят парковаться. Об этом сообщили на
Остановку и стоянку автомобилей в районе дома №100 запретят с 28 декабря. Там установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
На участке улицы Горького запретят парковаться. Об этом сообщили на
Остановку и стоянку автомобилей в районе дома №100 запретят с 28 декабря. Там установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
© RZN.info
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