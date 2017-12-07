В Рязани отметил 100-летний юбилей участник Парада Победы 1945-го года. Об этом сообщили на
В четверг, 7 декабря, подполковнику ВВС Николаю Маслюку исполнилось 100 лет. Сергей Карабасов вручил ему письмо от президента России, цветы и памятные подарки.
Карабасов поздравил юбиляра от имени главы региона: «Вы достойно прожили свой век, являлись свидетелем и участником многих исторических событий. Мужественно прошли огненными дорогами Великой Отечественной войны. При этом, Вы остались сильным человеком, который умеет радоваться жизни», — обратился он к ветерану.
Ветеран воевал в составе 2-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне. Длительное время он был членом лекторской группы Совета ветеранов Железнодорожного района города Рязани.