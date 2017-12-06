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10:08, 6 декабря 2017 931
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В Рязанской области осудят двух врачей, по вине которых скончался ребенок

В Рязанской области осудят двух врачей, по вине которых скончался ребенок

В Рязанской области перед судом предстанут заведующая детским отделением районной больницы и врач-педиатр. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 1 декабря 2015 года в районное отделение больницы доставили пятилетнего мальчика с жалобами на плохое самочувствие. Ранее ребенок наблюдался у участкового с диагнозом ОРВИ.

«Заведующая детским отделением не установила правильный диагноз и не назначила своевременное адекватное лечение. Вместо этого она отпустила нуждавшегося в постельном режиме ребенка домой. После ухудшения состояния вечером этого же дня мальчик был госпитализирован в больницу, однако дежурный врач-педиатр после его осмотра также не установила правильный диагноз и не назначила соответствующее лечение. В результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей ребенок скончался рано утром 2 декабря 2015 года в реанимационном отделении больницы», — говорится в сообщении.

Обвиняемые не признали себя виновными, но следствию удалось установить причинно-следственную связь между неверно оказанной медпомощью ребенку и наступлением смерти последнего.

По факту произошдшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) и направили его в суд.


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