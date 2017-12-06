Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:46, 6 декабря 2017 601
 0    0

Рязанский маг с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Видео

Рязанский маг с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Видео

Рязанец с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Выпуск показали в эфире «ТВ-3» в среду, 6 декабря.

Маг в третьем поколении Сергей Полушкин в качестве помощника использует собаку по кличке Рэд. В Рязани экстрасенс «заряжается энергетикой древности и ищет мертвых духов в центре города».

Соперники предложили Полушкину три задания. Сначала он угадывал женщину, которая 12 раз возвращалась к одному мужчине, затем искал собаку, которая спасла жизнь человеку, а также пытался найти человека в многоквартирном доме.

Напомним, рязанский цикл «Сверхъестественного отбора» начался на «ТВ-3» в понедельник, 4 декабря. За звание сильнейшего в регионе поборются четыре экстрасенса: Наталья Леман, Виктория Белова, Сергей Полушкин и Марина Антонова.

Ведущий — участник «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Сергей Пахомов. Программу уже снимали в фитнес-центре и ресторане Рязани.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:46, 6 декабря 2017
Рязанский маг с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Видео
17:24, 6 декабря 2017
Бывший замдиректора Окского заповедника доказал в суде незаконность своего увольнения
17:02, 6 декабря 2017
2018 год объявили в России Годом добровольца
16:38, 6 декабря 2017
Рязанку наградили на Всероссийском форуме волонтеров. Видео
16:18, 6 декабря 2017
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

В отличие от банковских кредитов, микрозаем — почти безотказная и оперативная услуга. Однако при этом в банке процентные ставки значительно ниже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 85 131
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 147
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 898
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 517
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
13:25, 2 декабря 2017 35 176
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум