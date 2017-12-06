Рязанский маг с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Видео

Рязанец с собакой стал героем третьей серии шоу «Пахома» про экстрасенсов. Выпуск показали в эфире «ТВ-3» в среду, 6 декабря.
Маг в третьем поколении Сергей Полушкин в качестве помощника использует собаку по кличке Рэд. В Рязани экстрасенс «заряжается энергетикой древности и ищет мертвых духов в центре города».
Соперники предложили Полушкину три задания. Сначала он угадывал женщину, которая 12 раз возвращалась к одному мужчине, затем искал собаку, которая спасла жизнь человеку, а также пытался найти человека в многоквартирном доме.
Напомним, рязанский цикл «Сверхъестественного отбора»
Ведущий — участник «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Сергей Пахомов. Программу уже