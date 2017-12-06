Рязанская бизнес-делегация посетит Израиль

Руководитель Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева планирует организовать поездку в Израиль бизнес-делегации региона. Об этом сообщила
На этой неделе Николай Любимов вместе с рязанской делегацией находится в Израиле. В среду, 6 декабря, прошла встреча с членами Федерации торговых палат Израиля во время которой подписали меморандум о сотрудничестве Федерации и ТПП Рязанской области.
На встрече также обсудили расширение взаимодействия, в том числе по линии торгово-промышленной палаты.
Кроме того, глава региона посетил медицинский центр «Goldencare», где ознакомился с ведущими методиками лечения в онкологии, гериатрии, паллиативной медицины, диализа, реабилитации и других направлениях.
Также представители Рязанской области встретились с руководством компании «Afimilk», которая является мировым лидером в разработке и производстве новейших компьютеризированных систем для автоматизации современных молочных ферм и управления стадом. На встрече обсудили вопросы о повышении эффективности работы предприятий АПК за счет внедрения передовых технологий.