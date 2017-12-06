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21:14, 6 декабря 2017 292
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Рязанская бизнес-делегация посетит Израиль

Рязанская бизнес-делегация посетит Израиль

Руководитель Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева планирует организовать поездку в Израиль бизнес-делегации региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На этой неделе Николай Любимов вместе с рязанской делегацией находится в Израиле. В среду, 6 декабря, прошла встреча с членами Федерации торговых палат Израиля во время которой подписали меморандум о сотрудничестве Федерации и ТПП Рязанской области.

На встрече также обсудили расширение взаимодействия, в том числе по линии торгово-промышленной палаты.

Кроме того, глава региона посетил медицинский центр «Goldencare», где ознакомился с ведущими методиками лечения в онкологии, гериатрии, паллиативной медицины, диализа, реабилитации и других направлениях.

Также представители Рязанской области встретились с руководством компании «Afimilk», которая является мировым лидером в разработке и производстве новейших компьютеризированных систем для автоматизации современных молочных ферм и управления стадом. На встрече обсудили вопросы о повышении эффективности работы предприятий АПК за счет внедрения передовых технологий.


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