Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 6 декабря 2017 4 853
 0    0

Победительницей «Мисс Студенчество» стала представительница медуниверситета. Фото

Победительницей «Мисс Студенчество» стала представительница медуниверситета. Фото

Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

Во вторник, 5 декабря, в театре драмы состоялся финал пятого юбилейного конкурса «Мисс Студенчество — 2017». В Рязанской области проект существует с 2013 года. Каждый год организаторы выбирают единую тематику, и в этот раз конкурс прошел под девизом «Абсолютно разные».

За титул «Мисс Студенчество» боролись восемь студенток ведущих вузов Рязани: Мария Михайлюк (РГРТУ), Татьяна Чистякова (АПУ ФСИН), Анастасия Батина (РГМУ имени И. П. Павлова), Екатерина Боженова (РГАТУ имени П. А. Костычева), Оксана Солоненко (РГУ имени С. А. Есенина), Ирина Калиночкина (Филиал МУ имени С. Ю. Витте в Рязани), Юлия Серафимович (Рязанский филиал МГИК) и Елизавета Чистова (Рязанский институт МПУ).

По традиции конкурсная программа началась с дефиле в национальных костюмах. Затем участницы соревновались в искусстве ораторского мастерства «Мой герой». Каждая из девушек рассказала о своем кумире, который повлиял на выбор будущей профессии. Так, среди героев можно было услышать имя Петра I, женщины-программиста Хэди Ламарр и других.

Жюри не забыли оценить и успеваемость участниц. Первое место в соревновании «Зачетная книжка» поделили три конкурсантки, у которых в зачетке стоят все пятерки. Ими стали Оксана Солоненко (РГУ), Анастасия Батина (РГМУ) и Екатерина Боженова (РГАТУ).

В завершении студентки показали таланты в пении, танцах и написании стихотворений, а также продемострировали свои изящество и грацию в финальном дефиле. Платья предоставила студия «Белый Балъ».

Кроме того, в этом году обязательным конкурсом стала норма сдачи ГТО. По его итогам самой спортивная участницей стала Анастасия Батина (РГМУ им. Павлова). Ей же присудили титул «Мисс Студенчество», а корону вице-мисс завоевала оксана Солоненко (РГУ имени Есенина).

Анастасия Батина будет представлять Рязань на Всероссийском этапе конкурса. Корону на голову победительницы надела «Мисс Студенчество 2016» Вероника Ипатьева.


Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:50, 6 декабря 2017
Водителя, скрывшегося с места ДТП, нашли по записи в соцсети
12:26, 6 декабря 2017
В Бангладеш около 100 тыс. беженцев поселят на необитаемом острове
12:25, 6 декабря 2017
Рязанское отделение Сбербанка и «Тяжпрессмаш» заключили договор о сотрудничестве
12:07, 6 декабря 2017
В Никуличах рядом с заброшенной школой появится новый храм
11:55, 6 декабря 2017
Нашедший на свалке пистолет Макарова и карабин рязанец получил условный срок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

В отличие от банковских кредитов, микрозаем — почти безотказная и оперативная услуга. Однако при этом в банке процентные ставки значительно ниже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 84 853
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 067
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 764
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 455
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
13:25, 2 декабря 2017 33 961
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум