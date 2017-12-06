Победительницей «Мисс Студенчество» стала представительница медуниверситета. Фото

Во вторник, 5 декабря, в театре драмы состоялся финал пятого юбилейного конкурса «Мисс Студенчество — 2017». В Рязанской области проект существует с 2013 года. Каждый год организаторы выбирают единую тематику, и в этот раз конкурс прошел под девизом «Абсолютно разные».

За титул «Мисс Студенчество» боролись восемь студенток ведущих вузов Рязани: Мария Михайлюк (РГРТУ), Татьяна Чистякова (АПУ ФСИН), Анастасия Батина (РГМУ имени И. П. Павлова), Екатерина Боженова (РГАТУ имени П. А. Костычева), Оксана Солоненко (РГУ имени С. А. Есенина), Ирина Калиночкина (Филиал МУ имени С. Ю. Витте в Рязани), Юлия Серафимович (Рязанский филиал МГИК) и Елизавета Чистова (Рязанский институт МПУ).

По традиции конкурсная программа началась с дефиле в национальных костюмах. Затем участницы соревновались в искусстве ораторского мастерства «Мой герой». Каждая из девушек рассказала о своем кумире, который повлиял на выбор будущей профессии. Так, среди героев можно было услышать имя Петра I, женщины-программиста Хэди Ламарр и других.

Жюри не забыли оценить и успеваемость участниц. Первое место в соревновании «Зачетная книжка» поделили три конкурсантки, у которых в зачетке стоят все пятерки. Ими стали Оксана Солоненко (РГУ), Анастасия Батина (РГМУ) и Екатерина Боженова (РГАТУ).

В завершении студентки показали таланты в пении, танцах и написании стихотворений, а также продемострировали свои изящество и грацию в финальном дефиле. Платья предоставила студия «Белый Балъ».

Кроме того, в этом году обязательным конкурсом стала норма сдачи ГТО. По его итогам самой спортивная участницей стала Анастасия Батина (РГМУ им. Павлова). Ей же присудили титул «Мисс Студенчество», а корону вице-мисс завоевала оксана Солоненко (РГУ имени Есенина).

Анастасия Батина будет представлять Рязань на Всероссийском этапе конкурса. Корону на голову победительницы надела «Мисс Студенчество 2016» Вероника Ипатьева.