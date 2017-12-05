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9:34, 5 декабря 2017 320
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Почта России прокомментировала очередь в отделении на улице Крупской

Почта России прокомментировала очередь в отделении на улице Крупской

Представители Почты России прокомментировали очередь в отделении №44 на улице Крупской. Как заявили посетители, 4 декабря там собралось 135 человек.

По словам специалистов, почтовое обслуживание осуществляется в полном объеме, пенсия выплачивается почтальонами в соответствии с графиком, сбоев в доставке социальных пособий также нет.

«На сегодняшний день в отделении почтовой связи 390044 работают все пять универсальных окон. Наличие большой очереди связано с увеличением новогоднего потока международных посылок из интернет-магазинов», — отметили в Почте России.

Руководство филиала взяло на контроль большие очереди в отделениях. По вопросам качества обслуживания рязанцы могут обратиться по телефону горячей линии УФПС Рязанской области 8 (4912) 27-49-22 или на официальный сайт Почты России.


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