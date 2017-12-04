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17:10, 4 декабря 2017 559
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Рязанцы пожаловались на большую очередь в почтовом отделении на Московском

Рязанцы пожаловались на большую очередь в почтовом отделении на Московском

Рязанцы пожаловались на большую очередь в почтовом отделении на улице Крупской. Соответствующее сообщение появилось в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

«Когда закончится этот беспредел с почтой!!! Очередь 135человек!!! Почтовое отделение №44.дурдом!!!» — сообщил очевидец [орфография и пунктуация сохранены].

Работу отделения также обсудили в комментариях. «В 44 кошмар, они как мухи вареные, еще берут и просто так перерыв делают, хотя сейчас они по полдня работают. Могут просто потрындеть о своем минут 5, и пофиг что очередь. Между талонами паузы по паре минут», — сообщил один из участников обсуждения [орфография и пунктуация сохранены].

Фото группы «Типичная Рязань»


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