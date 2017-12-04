Рязанцы пожаловались на большую очередь в почтовом отделении на Московском

Рязанцы пожаловались на большую очередь в почтовом отделении на улице Крупской. Соответствующее сообщение появилось в
«Когда закончится этот беспредел с почтой!!! Очередь 135человек!!! Почтовое отделение №44.дурдом!!!» — сообщил очевидец [орфография и пунктуация сохранены].
Работу отделения также обсудили в комментариях. «В 44 кошмар, они как мухи вареные, еще берут и просто так перерыв делают, хотя сейчас они по полдня работают. Могут просто потрындеть о своем минут 5, и пофиг что очередь. Между талонами паузы по паре минут», — сообщил один из участников обсуждения [орфография и пунктуация сохранены].
Фото группы «Типичная Рязань»