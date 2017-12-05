Маленькие рязанцы примут участие в Кремлевской елке. Об этом сообщили на
Общероссийской новогодняя елка пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря.
Дети, оставшиеся без опеки, из многодетных семей, активисты Российского движения школьников, отличники учебы, победители конкурсов и соревнований примут участие в праздничном мероприятии. Сопроводят 32 школьников будут педагогические работники, врач-педиатр и представитель УМВД России по Рязанской области.
Также они посетят Мемориальный музей космонавтики и Измайловский Кремль.
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