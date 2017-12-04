Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 4 декабря 2017 530
 0    0

В рязанской больнице №11 сменился главврач

В рязанской больнице №11 сменился главврач

Новым главврачом больницы №11 стал заведущий отделением урологии ОКБ Виктор Филимонов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте учреждения.

По информации осведомленного источника RZN.info, занимавшая этот пост ранее Евгения Есакова ушла со своего поста на прошлой неделе. С ней не стали продлевать трудовой договор.

В областном минздраве пока официально не прокомментировали смену руководства больницы.

Справка

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница №11» —многопрофильное лечебно-профилактическое объединение. Больница находится в Песочне по адресу: улица Новоселов, дом №26/17.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
11:54, 4 декабря 2017
В рязанской больнице №11 сменился главврач
8:57, 3 декабря 2017
В Рязани на трех перекрестках отключили светофоры — соцсети
18:00, 1 декабря 2017
В Новомичуринске отремонтировали детский сад
17:31, 1 декабря 2017
Рязанские добровольцы проведут «Рыжую елку»
16:07, 1 декабря 2017
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 82 962
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 390
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 39 962
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 35 991
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 2
18:40, 20 ноября 2017 26 529
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум