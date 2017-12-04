В рязанской больнице №11 сменился главврач

Новым главврачом больницы №11 стал заведущий отделением урологии ОКБ Виктор Филимонов. Соответствующую информацию опубликовали на
По информации осведомленного источника RZN.info, занимавшая этот пост ранее Евгения Есакова ушла со своего поста на прошлой неделе. С ней не стали продлевать трудовой договор.
В областном минздраве пока официально не прокомментировали смену руководства больницы.
Справка
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница №11» —многопрофильное лечебно-профилактическое объединение. Больница находится в Песочне по адресу: улица Новоселов, дом №26/17.