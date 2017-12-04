Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 4 декабря 2017 1 311
 1    0

На улице Есенина могут ввести реверсивное движение 3

На улице Есенина могут ввести реверсивное движение

На улице Есенина могут ввести реверсивное движение. Об этом в эфире Рязанского областного радио заявил замминистра транспорта и автодорог региона Владимир Гуйда.

По его словам, реверсивные полосы в Рязани могут появиться на участке дороги от площади Театральной до улицы Грибоедова. «Вечер пятницы — на выезд, вечер воскресенья — на въезд из города», — рассказал Гуйда.

Он также отметил, что до установки стрелок ГИБДД готово поставить свои экипажи на каждом перекрестке, чтобы протестировать нововведения.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:25, 4 декабря 2017
На улице Есенина могут ввести реверсивное движение 3
16:48, 4 декабря 2017
«Зеленый сад» отчитался об уборке снега во дворах
15:36, 4 декабря 2017
На Куйбышевском шоссе сломался светофор
15:19, 4 декабря 2017
В ноябре специалисты «Рязаньэнерго» пресекли более 250 хищений электроэнергии
14:52, 4 декабря 2017
В России начали действовать новые правила перевозки чартерными рейсами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 83 376
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 531
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 40 398
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 072
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 2
18:40, 20 ноября 2017 26 698
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум