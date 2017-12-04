На улице Есенина могут ввести реверсивное движение. Об этом в эфире Рязанского областного радио заявил замминистра транспорта и автодорог региона Владимир Гуйда.
По его словам, реверсивные полосы в Рязани могут появиться на участке дороги от площади Театральной до улицы Грибоедова. «Вечер пятницы — на выезд, вечер воскресенья — на въезд из города», — рассказал Гуйда.
Он также отметил, что до установки стрелок ГИБДД готово поставить свои экипажи на каждом перекрестке, чтобы протестировать нововведения.