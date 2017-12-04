В Рязани появился снежный символ 2018 года. Соответствующие фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, двухметровая снежная собака появилась в одном из дворов на улице Кальной.
Автор скульптуры неизвестен.
Фото из соцсетей
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В Рязани появился снежный символ 2018 года. Соответствующие фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, двухметровая снежная собака появилась в одном из дворов на улице Кальной.
Автор скульптуры неизвестен.
Фото из соцсетей
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