Суд вновь отказал Андрееву в исключении одного из эпизодов дела

Советский районный суд Рязани не стал исключать из дела бывшего зампреда областного правительства Дмитрия Андреева один из трех эпизодов. Решение по ходатайству адвоката Сергея Гурова принято на заседании в понедельник, 4 декабря.
Защитник просил признать доказательства взяткодателя Сергея Турты недопустимыми и изъять их из материалов уголовного дела. Он отметил, что в отношении руководителя ООО «Вакинское Агро» Сергея Турты не возбудили уголовное дело по статье 291 части 5 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Напомним, по версии следствия Турта
Суд решил, что Турта законно находился в статусе свидетелей, а его доказательва являются допустимыми. В момент допроса в суде по делу Андреева взяткодатель не обладал статусом подозреваемого. Суд также счел, что рапорта следователя достаточно для отказа возбуждения уголовного дела в отношении Турты.
Напомним, следствие считает, что Андреев