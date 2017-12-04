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15:04, 4 декабря 2017 211
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Суд вновь отказал Андрееву в исключении одного из эпизодов дела

Суд вновь отказал Андрееву в исключении одного из эпизодов дела

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Советский районный суд Рязани не стал исключать из дела бывшего зампреда областного правительства Дмитрия Андреева один из трех эпизодов. Решение по ходатайству адвоката Сергея Гурова принято на заседании в понедельник, 4 декабря.

Защитник просил признать доказательства взяткодателя Сергея Турты недопустимыми и изъять их из материалов уголовного дела. Он отметил, что в отношении руководителя ООО «Вакинское Агро» Сергея Турты не возбудили уголовное дело по статье 291 части 5 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Напомним, по версии следствия Турта оплатил сыну Андреева покупку квартиры в Химках за 4,5 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что активное содействие в расследовании преступления не является поводом для отказа в возбуждении уголовного дела. По его словам, факт получения взятки Андреевым не может быть определен, так как дача взятки не установлена.

Суд решил, что Турта законно находился в статусе свидетелей, а его доказательва являются допустимыми. В момент допроса в суде по делу Андреева взяткодатель не обладал статусом подозреваемого. Суд также счел, что рапорта следователя достаточно для отказа возбуждения уголовного дела в отношении Турты.

Напомним, следствие считает, что Андреев получил квартиру в подарок за общее покровительство. Также бывшего рязанского чиновника обвиняют в пользовании внедорожником Рязанского свинокомплекса и присвоении полмиллиона, которые Ноздрин собрал у фермеров на предвыборную кампанию «Единой России».


© RZN.info

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