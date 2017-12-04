Рязанка на конкурсе «Мисс УИС-2017» забрала сразу два титула. Об этом сообщили в
Финал конкурса прошел в Москве в пятницу, 1 декабря. Рязань представила Мария Калашникова — доцент кафедры общей психологии психологического факультета академии ФСИН. Всего участие приняли сотрудницы уголовно-исполнительной системы из восьми территориальных органов.
В финале девушки продефилировали в форме, дополнили творческие рассказы о профессии и вышли в вечерних платьях.
Корону «Мисс-УИС» получила Глафира Воробей — инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.
Мария Калашникова стала второй «Вице-Мисс УИС» и победила в номинации «Приз зрительских симпатий».
Напомним,
Фото пресс-службы академии ФСИН России