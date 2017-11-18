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8:45, 18 ноября 2017 842
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Пользователи сети могут проголосовать за рязанок на всероссийском конкурсе «Мисс УИС»

Пользователи сети могут проголосовать за рязанок на всероссийском конкурсе «Мисс УИС»

Пользователи сети могут проголосовать за рязанок Ольгу Смолонскую и Марию Калашникову, которые представляет регион на всероссийском конкурсе «Мисс УИС».

Смолонская психолог, работает в следственном изоляторе №1. «В своей работе любит решать стандартные задачи нестандартным способом. Коллеги заражаются ее позитивом, а улыбку называют „антибиотиком от депрессии“. Ее девиз: „Действуя профессионально — сохранять человечность“», — отмечается на сайте управления ФСИН России по Рязанской области.

Калашникова старший преподаватель кафедры общей психологии, она победила в конкурсе «Мисс УИС» в Академии ФСИН. «Любит активный отдых, занимается фитнесом. Мечтает полетать на воздушном шаре и прыгнуть с парашютом. Жизненное кредо: „Всегда оставайся верной себе и своим принципам, добивайся поставленной цели!“», — говорится о ней на сайте упраления.

Вместе с рязанками в конкурсе участвуют девять девушек. Это представительницы Амурской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской и Свердловской областей, а также Ставрапольского края и республики Коми. Проголосовать за участниц можно на сайте.


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