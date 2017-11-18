Пользователи сети могут проголосовать за рязанок на всероссийском конкурсе «Мисс УИС»

Пользователи сети могут проголосовать за рязанок Ольгу Смолонскую и Марию Калашникову, которые представляет регион на всероссийском конкурсе «Мисс УИС».
Смолонская психолог, работает в следственном изоляторе №1. «В своей работе любит решать стандартные задачи нестандартным способом. Коллеги заражаются ее позитивом, а улыбку называют „антибиотиком от депрессии“. Ее девиз: „Действуя профессионально — сохранять человечность“», — отмечается на сайте управления ФСИН России по Рязанской области.
Калашникова старший преподаватель кафедры общей психологии, она
Вместе с рязанками в конкурсе участвуют девять девушек. Это представительницы Амурской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской и Свердловской областей, а также Ставрапольского края и республики Коми. Проголосовать за участниц можно на