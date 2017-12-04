Рязанцы пожаловались на непроходимый пандус на Театральной площади. Фото

Рязанцы пожаловались на непроходимый пандус на Театральной площади. Соответствующие фотографии опубликовали в
Пользователи сети прокомментировали ситуацию: «не почистили специально для ленивых», «все для народа».
Фото группы «Типичная Рязань»
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Рязанцы пожаловались на непроходимый пандус на Театральной площади. Соответствующие фотографии опубликовали в
Пользователи сети прокомментировали ситуацию: «не почистили специально для ленивых», «все для народа».
Фото группы «Типичная Рязань»
© RZN.info
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