Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:49, 30 декабря 2017 876
 0    0

Рязанцев попросили помочь восстановить храм

Рязанцев попросили помочь восстановить храм

Рязанцев попросили помочь восстановить храм. Об этом сообщил один из волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

В селе Чурики Михайловского района местные жители своими силами восстанавливают храм. «На данный момент у них возникли финансовые трудности, проделана огромная работа, за которую полностью не рассчитались, долг составляет 199 тыс рублей», — отметил рязанец.

По его словам, строители готовы продолжить работу после погашения задолженности.

Всех, кто может помочь, попросили переводить деньги на карту 2202 2003 8039 9632 (Сбербанк). По всем вопросам можно обратиться к куратору Петру Кондрашкину.

Фото Олега Солдатова


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:49, 30 декабря 2017
Рязанцев попросили помочь восстановить храм
21:15, 30 декабря 2017
В Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров и аэропорт
20:11, 30 декабря 2017
Эксперты назвали лучшие гаджеты 2017 года
19:21, 30 декабря 2017
В Рязани пытались обокрасть объект культурного наследия
18:24, 30 декабря 2017
Организатора теракта в Петербурге задержали
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 673
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 217 316
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 723
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 4
17:05, 24 декабря 2017 194 428
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 9
12:20, 24 декабря 2017 170 906
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 2
Все новости
Голосования

Вы поменяли свои планы на новогодние праздники из-за погоды?

Окончание опроса: 5.01.2018
Архив голосований
Форум