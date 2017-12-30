Рязанцев попросили помочь восстановить храм. Об этом сообщил один из волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
В селе Чурики Михайловского района местные жители своими силами восстанавливают храм. «На данный момент у них возникли финансовые трудности, проделана огромная работа, за которую полностью не рассчитались, долг составляет 199 тыс рублей», — отметил рязанец.
По его словам, строители готовы продолжить работу после погашения задолженности.
Всех, кто может помочь, попросили переводить деньги на карту 2202 2003 8039 9632 (Сбербанк). По всем вопросам можно обратиться к куратору
Фото Олега Солдатова