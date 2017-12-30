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13:55, 30 декабря 2017 768
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На рязанской стройке нашли боеприпас

На рязанской стройке нашли боеприпас

В Рязани обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба регионального отдела Росгвардии.

Боеприпас нашли на стройке на улице Московская. На площадку приехали полицейские и оцепили территорию. Также туда прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН отдела Росгвардии по Рязанской области.

Специалисты установили, что перед ними 100-мм артиллерийский снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны.

«Корпус снаряда и взрыватель имеют следы сильной коррозии, данная находка представляла опасность для окружающих, поэтому взрывотехники ОМОН соблюдая необходимые меры предосторожности, транспортировали опасный предмет в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы регионального отделения Росгвардии


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