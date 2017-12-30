На рязанской стройке нашли боеприпас

В Рязани обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба регионального отдела Росгвардии.
Боеприпас нашли на стройке на улице Московская. На площадку приехали полицейские и оцепили территорию. Также туда прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН отдела Росгвардии по Рязанской области.
Специалисты установили, что перед ними 100-мм артиллерийский снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны.
«Корпус снаряда и взрыватель имеют следы сильной коррозии, данная находка представляла опасность для окружающих, поэтому взрывотехники ОМОН соблюдая необходимые меры предосторожности, транспортировали опасный предмет в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом», — говорится в сообщении.
Фото пресс-службы регионального отделения Росгвардии