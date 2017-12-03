Рязанская область определилась с размером дорожного фонда на следующий год. В бюджете региона на 2018 год на эти цели заложено 4,4 млрд рублей, сообщила министр финансов Марина Наумова на публичных слушаниях в пятницу, 1 декабря.
Она напомнила, что основными источниками фонда являются акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и субсидии из федерального бюджета.
На строительство и реконструкцию дорог в регионе планируется потратить — 430 млн рублей, на капремонта — 705, на круглогодичное содержание областных дорог — 2,5 млрд, на муниципальные дороги — 699 млн.
Напомним, в 2017 году обий объем дорожного фонда в регионе составил 5,4 миллиарда рублей.