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13:29, 29 декабря 2017 800
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Праздничный ажиотаж. Рязанские магазины и торговые центры рассказали о работе в канун Нового года

Праздничный ажиотаж. Рязанские магазины и торговые центры рассказали о работе в канун Нового года

В канун Нового года в торговых центрах ажиотаж — рязанцы готовятся к празднику. Продукты к застолью, подарки для друзей и близких — стремясь купить все необходимое горожане штурмуют магазины. В последние два дня перед наступлением 2018 года посетителей супермаркетов становится в разы больше. Однако режим работы торговых центров меняется. Редакция RZN.info выяснила, каким образом.

ТРЦ «Малина» в воскресенье, 31 декабря, работает с 10:00 до 19:00, 1 января — выходной. Находящийся в нем супермаркет «Перекресток» 31 декабря открыт с 08:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 22:00.

ТРЦ «М5 Молл» 31 декабря, работает с 10:00 до 21:00, 1 января — с 13:00 до 22:00. 2 января все магазины ждут посетителей с 10:00 до 22:00. Также изменен график движения бесплатных автобусов.

В ТЦ «Круиз» магазины открыты с 10:00 до 18:00. 1 января с 11:00 работает кинотеатр «Люксор», остальные магазины закрыты.

В ТРЦ «Виктория Плаза» 31 декабря покупки можно сделать с 10:00 до 21:00, 1 января работает универсам Spar с 12:00 до 00:00, кинотеатр «Формула кино» — с 12:00 до 3:00 (последний сеанс в 1:00), развлекательный центр «Игромакс» — с 15:00 до 3:00, развлекательный центр «Лазердром» — с 12:00 до 22:00.

ТРЦ «Премьер» 31 декабря открыт до 18:00. 1 января с 12:00 работает только развлекательная зона.

Metro Cash and Carry работает до 19:00. 1 января центр открыт с 13:00 и продолжит в обычном режиме — круглосуточно.

Гипермаркет «Глобус» 31 декабря ждет покупателей до 20:00. 1 января — выходной, 2 января гипермаркет начнет работу с 8:00 и в обычном режиме — круглосуточно.

У гипермаркетов «Лента» 31 декабря разное расписание: в «Круизе» до 22:00; в Борках до 22:00; в Кальном до 21:20. С 1 января все магазины открыты с 10:00 до 23:00.

Сеть супермаркетов «Магнит» работает в воскресенье, 31 декабря, до 21:00. 1 января не будут работать супермаркеты, которые расположены по адресам:

  • улица Черновицкая, дом №6;
  • улица Новоселов, дом № 17;
  • улица Новаторов, дом №2.

Остальные магазины работают 1 января с 13:00 до 21:00.

Магазины «Дикси» работают до 21:00. 1 января — с 11:00 до 21:00 (магазины, которые расположены на территории торговых центров закончат работу не позднее 22:00).

ТЦ «Зельгрос» открыт до 18:00. 1 января — с 13:00 и продолжит работу в обычном режиме — круглосуточно.

Режим работы сети магазинов «Красное и Белое» в новогодние праздники не меняется, лишь 1 января — магазин откроется для покупателей в 11:00.

Супермаркеты «Пятерочка» приглашают клиентов с 8:00 до 21:00. 1 января — с 13:00 до 23:00.

Торговая сеть «Европа» 31 декабря работает с 9:00 до 21:00. 1 января — с 12:00 до 21:00.

ТЦ «Барс на Московском» 31 декабря открыт с 9:00 до 19:00. 1 января — выходной день. А супермаркеты «Барс» в свою очередь ждут клиентов 31 декабря с 7:00 до 22:00. 1 января — с 10:00 до 23:00.

2 января 2018 года все магазины возобновят работу в обычном режиме.


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