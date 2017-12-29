На Почтовой начали играть новогодние песни. Видео

На улице Почтовой начали играть новогодние песни. Музыка заработала в четверг, 28 декабря.
В течение новогодних праздников песни будут включать одновременно со «звездным небом».
В будущем музыка
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
На улице Почтовой начали играть новогодние песни. Музыка заработала в четверг, 28 декабря.
В течение новогодних праздников песни будут включать одновременно со «звездным небом».
В будущем музыка
© RZN.info
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