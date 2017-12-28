Стоимость бензина АИ-95 в Рязани перевалила за 40 рублей. Данные еженедельного мониторинга опубликовал Рязаньстат в среду, 27 декабря.
Средняя стоимость одного литра увеличилась на 5 копеек и составила 38,55 рублей. Цена АИ-92 и АИ-95 поднялась аналогично до 37,34 и 40,03 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 17 копеек — до 39 рублей 10 копеек.
За полгода бензин в Рязани подорожал на 1 рубль 37 копеек, а солярка на 2,5 рубля.
Регион остался на девятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 опустился на 13-е, АИ-95 остался на 12-м месте. По дороговизне дизтоплива область осталась на 10 месте.