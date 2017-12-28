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17:36, 28 декабря 2017 562

Сотрудники Рязаньэнерго поучаствовали в благотворительной акции «Самая яркая елка»

Сотрудники Рязаньэнерго поучаствовали в благотворительной акции «Самая яркая елка»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приняли участие в традиционной благотворительной акции для воспитанников Елатомской школы-интерната.

«Работники филиала зажигают „Самую яркую елку“ для елатомских ребятишек каждый год, провозят подарки и Деда Мороза со Снегурочкой, в роли которых выступают также сотрудники Рязаньэнерго. В этом году на собранные энергетиками средства приобрели телевизор, теннисные ракетки, игрушки, наборы сладостей, детскую одежду — кроссовки, толстовки, футболки, носки и рукавички, также цветную пряжу и пайетки для творчества и рукоделия, которым увлекаются ребята школы», — рассказали в пресс-службе компании.

Дети, в свою очередь, также устроили для гостей праздник — пели, танцевали, рассказывали стихи и получали за выступления подарки. После концерта они водили хороводы вокруг елки, отгадывали загадки энергетиков и играли с Дедом Морозом в теннис.

Сотрудники всех производственных отделений Рязаньэнерго перед Новым годом также посетили воспитанников своих подшефных образовательных учреждений в районах области, поздравили детей с праздниками и подарили им подарки.


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