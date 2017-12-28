Ряжских бизнесменов поймали на торговле под брендами Ferrari и Rolex. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.
В магазинах одежды Ряжска сотрудники надзорного органа изъяли контрафактные товары: два детских спортивных костюма с логотипом Ferrari, четыре коробки c детскими игрушками и двое часов с с логотипом Rolex.
На предпринимателей завели административные дела по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Материалы направили в суд.
«В случае привлечения к административной ответственности виновным грозит в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака», — говорится в сообщении.