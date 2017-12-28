Рязанка пожелала героям ток-шоу на Первом канале верить в чудеса. Видео

Рязанская модель Наталья Соболева пожелала героям ток-шоу «Мужское-женское» на Первом канале верить в чудеса. Программа вышла в эфир в среду, 27 декабря.
В выпуске «Письма к Деду Мороза» телезрителям рассказали три истории о детях, чьи желания трудновыполнимы.
Младшей сестре одного из героев рязанка подарила большую куклу, а в конце передачи поздравила всех с наступающим Новым годом.
«На удивление такие настоящие, такие крепкие семьи, и мне очень хочется пожелать, чтобы вы все обязательно верили в чудеса, а малыши пусть всегда-всегда верят и не теряют надежды», — добавила Соболева.