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13:08, 28 декабря 2017 326
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Рязанка пожелала героям ток-шоу на Первом канале верить в чудеса. Видео

Рязанка пожелала героям ток-шоу на Первом канале верить в чудеса. Видео

Рязанская модель Наталья Соболева пожелала героям ток-шоу «Мужское-женское» на Первом канале верить в чудеса. Программа вышла в эфир в среду, 27 декабря.

В выпуске «Письма к Деду Мороза» телезрителям рассказали три истории о детях, чьи желания трудновыполнимы.

Младшей сестре одного из героев рязанка подарила большую куклу, а в конце передачи поздравила всех с наступающим Новым годом.

«На удивление такие настоящие, такие крепкие семьи, и мне очень хочется пожелать, чтобы вы все обязательно верили в чудеса, а малыши пусть всегда-всегда верят и не теряют надежды», — добавила Соболева.


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