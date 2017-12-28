Рязанцы отправили около 1300 писем Деду Морозу

Рязанцы отправили 1288 писем Деду Морозу. Об этом сообщила пресс-служба «
Всего в Великий Устюг
Один из них установлен на главпочтамте в Рязани по адресу: улица Почтовая, дом №49.
Фото пресс-службы «Почты России»
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Рязанцы отправили 1288 писем Деду Морозу. Об этом сообщила пресс-служба «
Всего в Великий Устюг
Один из них установлен на главпочтамте в Рязани по адресу: улица Почтовая, дом №49.
Фото пресс-службы «Почты России»
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В уходящем 2017-м в городе появилось новые елки, арт-объекты, а главной изюминкой стала иллюминация.