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13:41, 28 декабря 2017 572
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Рязанцы отправили около 1300 писем Деду Морозу

Рязанцы отправили около 1300 писем Деду Морозу

Рязанцы отправили 1288 писем Деду Морозу. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Всего в Великий Устюг поступило более трех миллионов писем со всей страны. Для отправки посланий новогоднему волшебнику в крупных почтовых отделениях размещены специальные почтовые ящики.

Один из них установлен на главпочтамте в Рязани по адресу: улица Почтовая, дом №49.

Фото пресс-службы «Почты России»


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