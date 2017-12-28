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19:31, 28 декабря 2017 1 274
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Ковалев выпил шампанского с Путиным

Ковалев выпил шампанского с Путиным

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев побывал на встрече бывших и действующих губернаторов с Владимиром Путиным, сообщил сайт Кремля.

«Уже говорил, хочу повторить: вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся.

Напомним, Олег Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008-го по 2017-й год. В настоящее время он представляет правительство региона в Совете Федерации.


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