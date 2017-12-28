Компания «Брикус» поставила тротуарную плитку для благоустройства рязанского цирка

Кирпичная компания «
«Пожар в 2015 году чуть не лишил нас единственного здания цирка, который ведет свое летосчисление с 1971 года. И вот, три года спустя здание полностью готово к встрече гостей. Осталось благоустроить территорию. И в это наша компания внесла свою лепту», — говорится в сообщении.
По словам представителей «Брикуса», территория обновленного цирка «станет намного лучше». «Серый асфальт заменят привлекательные модели из коллекции
Кирпичная компания «Брикус» является официальным дистрибьютором завода BRAER II и имеет представительство в трех городах России. Поставки для цирка стали пятым общественным проектом компании за сезон 2016-2017. Кроме того, «Брикус» поставлял плитку ведущим застройщикам города и рязанским производителям.