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12:28, 28 декабря 2017 607

Компания «Брикус» поставила тротуарную плитку для благоустройства рязанского цирка

Компания «Брикус» поставила тротуарную плитку для благоустройства рязанского цирка

Кирпичная компания «Брикус» поставила более тысячи квадратных метров тротуарной плитки «Браер» для благоустройства территории рязанского цирка. «Брикус» реализовал масштабный проект социальной значимости, сообщила пресс-служба компании.

«Пожар в 2015 году чуть не лишил нас единственного здания цирка, который ведет свое летосчисление с 1971 года. И вот, три года спустя здание полностью готово к встрече гостей. Осталось благоустроить территорию. И в это наша компания внесла свою лепту», — говорится в сообщении.

По словам представителей «Брикуса», территория обновленного цирка «станет намного лучше». «Серый асфальт заменят привлекательные модели из коллекции Лувр песочного, серого и коричневого цвета», — пояснили специалисты.

Кирпичная компания «Брикус» является официальным дистрибьютором завода BRAER II и имеет представительство в трех городах России. Поставки для цирка стали пятым общественным проектом компании за сезон 2016-2017. Кроме того, «Брикус» поставлял плитку ведущим застройщикам города и рязанским производителям.


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