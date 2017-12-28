Катание на упряжках по Почтовой заменили фотосессией с оленями и собаками

С четверга, 28 декабря, из-за погоды в Рязани отменили катание по Почтовой на оленьих и собачьих упряжках. Теперь юные рязанцы могут сфотографироваться с северными оленями, а также с собакой редкой породы — ненецкой оленегонной лайкой.
Фотозона работает в те же часы, что и резиденция Деда Мороза — с 15 до 20 часов.
«В гости к рязанцам приехали олений самец Авка и самка Хо. А имя собаки — Яха, что по-ненецки означает „река“. Такие собаки в тундре пасут оленей, они очень легкие и не проваливаются в снег», — рассказали в пресс-службе «Зеленого сада», который построил резиденцию Деда Мороза в Рязани.