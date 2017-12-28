Карабасов пообещал не сносить расселенные дома, являющиеся объектами культурного наследия

В Рязани не будут сносить расселенные дома, являющиеся объектами культурного наследия. Об этом на пресс-конференции в четверг, 28 декабря, сообщил и.о. главы
«В Рязани не сносится ни одно здание, имеющее историческую или культурную ценность. Каждый объект в обязательном порядке согласовывается с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области и обсуждается с градозащитниками, — подчеркнул Сергей Карабасов. — При этом, дома, являющиеся объектами культурного наследия, жильцы которых расселены по программе, сносу не подлежат. Они будут сохранены».
Также градоначальник высказался о судьбе земли на месте уже снесенных домов. По его словам, решение по использованию участков пока не принято, но там вряд ли начнется новая застройка.
Всего с 2013 года в Рязани по программам переселения граждан из аварийного жилья снесли 50 домов, из которых в 2017 году — 19 домов.