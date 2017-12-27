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12:53, 27 декабря 2017 829

В Рязани прошел День экспорта

В Рязани прошел День экспорта

В четверг, 21 декабря, в конгресс-отеле «Амакс» прошел День рязанского экспорта, организованный Рязанским центром поддержки экспорта.

Для представителей малого и среднего бизнеса подготовили деловую программу. В первой половине дня предприниматели посетили семинар «Логистика в экспортной деятельности» в рамках Образовательной программы РЭЦ, на котором сертифицированный тренер Сергей Юрко рассказал об особенностях международной перевозки грузов, правилах упаковки, транспортировки и типах складирования грузов. Теорию слушатели подкрепили решением практических бизнес-кейсов.

«Учитывая возросшую популярность ведения международной торговли через онлайн-площадки, центр также подготовил мастер-класс по тематике „Онлайн-торговля“, на котором спикер Борис Нейман познакомил рязанских предпринимателей с возможностями и тенденциями продаж на онлайн-площадках и особое внимание уделил моделям ведения онлайн-торговли в рамках Alibaba.com», — рассказали в пресс-службе центра.

После обучения предпринимателей пригласили на подведение итогов конкурса «Лучший экспортер». Мероприятие провели в регионе впервые, организатором также выступил Рязанский центр поддержки экспорта. Представителей малого и среднего бизнеса из разных сфер производства наградили за высокие показатели экспортных продаж, первый экспортный контракт, продвижение высокотехнологичной продукции и другие успехи в экспортной деятельности.

Рязанский центр поддержки экспорта пригласил действующие экспортно ориентированные предприятия региона и компании, интересующиеся выходом на зарубежные рынки, к сотрудничеству в 2018 году. Обратиться в центр за поддержкой или задать интересующий вопрос можно по телефону +7 (4912) 70-10-55 или в офисе центра по адресу Солотчинское шоссе, дом 2.


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